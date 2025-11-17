«La panchina azzurra: attenzione, ascolto e rispetto per chi convive con una malattia invisibile»

TERMOLI. Termoli ha abbracciato un gesto di grande valore simbolico e civile: l’inaugurazione della 40ª panchina azzurra, voluta e realizzata da Lucia Marotta, presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Sindrome di Sjögren (Aniss), arrivata da Verona per portare nella nostra città un messaggio di sensibilizzazione e, allo stesso tempo, di denuncia.

La panchina non è soltanto un arredo urbano colorato di azzurro: è un segno vivo, visibile e permanente che racconta la battaglia contro una delle malattie autoimmuni più rare e meno conosciute, la Sindrome di Sjögren primaria sistemica. Una patologia spesso sottovalutata, diagnosticata tardivamente e troppo spesso considerata “minore”, nonostante abbia ricadute pesanti sulla qualità della vita di chi ne soffre.

Nel suo intervento, Lucia Marotta ha ricordato perché queste panchine esistono: «La panchina azzurra è un simbolo di attenzione, di ascolto e di rispetto per chi convive con una malattia invisibile. Ma vuole anche denunciare la scarsa propensione del sistema sanitario a riconoscere la Sindrome di Sjögren, una patologia che ancora oggi non riceve la giusta cura e considerazione».

A Termoli, il gesto assume un valore doppio: da un lato la sensibilizzazione della cittadinanza, dall’altro l’invito alle istituzioni locali e nazionali, come le Organizzazioni per le Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Campobasso e Isernia, affinché si colmi quel vuoto informativo e diagnostico che da anni penalizza migliaia di pazienti.

La scelta di inserire Termoli nel percorso nazionale delle panchine azzurre rafforza il messaggio di una comunità più consapevole, inclusiva e attenta alla salute, soprattutto quando si parla di malattie rare che troppo spesso restano nell’ombra.

Con le immagini girate da Nicola Mastrogiuseppe, è possibile ascoltare alcune interviste, a cominciare dalla dottoressa Lucia Marotta.

Michele Trombetta