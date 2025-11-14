La prevenzione dei tumori: riparte il Progetto Martina

TERMOLI. Grande partecipazione e interesse ieri mattina presso l’aula Magna del Liceo Classico Perrotta di Termoli per l’evento di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori, rivolto agli studenti delle classi seconde. L’iniziativa rientra nel Progetto “Martina”, promosso dal Lions Club Tifernus, che da anni si impegna nella diffusione di una corretta cultura della salute tra i giovani, collaborando con il liceo termolese.

L’evento, organizzato in stretta collaborazione dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Alfano-Perrotta e dal Lions Club Tifernus, ha visto la presenza del dottor Bernardino Molinari che, coinvolgendo la platea e spiegando con parole chiare e semplici concetti anche molto complessi, ha illustrato ai ragazzi l’importanza di uno stile di vita sano e dei controlli periodici per la prevenzione oncologica. L’obiettivo principale è stato quello di fornire strumenti e conoscenze per affrontare e prevenire l’insorgenza di malattie con consapevolezza, sfatando tabù e paure.

«Il Progetto Martina non è solo informazione medica», ha dichiarato il Presidente del Lions Club Tifernus dottor Ilio Giordano nel suo saluto introduttivo. «È un patto con le nuove generazioni per la loro salute futura. Iniziare a parlare di prevenzione in adolescenza è fondamentale perché i ragazzi possano diventare adulti consapevoli e responsabili del proprio benessere». L’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo domande specifiche ai relatori, dimostrando una notevole maturità nell’approccio a un tema così delicato.

«Siamo orgogliosi di ospitare un progetto di così alto valore sociale e scientifico,» ha commentato la dirigente Concetta Rita Niro: «La scuola non è solo luogo di trasmissione del sapere, ma anche di formazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità personale. La salute è il primo bene da tutelare».

L’iniziativa si è conclusa con l’impegno a replicare il format negli anni a venire, consolidando la pluriennale collaborazione tra l’Istituto Alfano-Perrotta e il Lions Club Tifernus di Termoli per la promozione della salute giovanile.

