La rivoluzione nel sangue: il test che scopre l’Alzheimer con 11 anni di anticipo

Un team internazionale di scienziati ha individuato una proteina nel sangue, chiamata β-sinucleina, che funge da “spia” della malattia.

Questa spia può avvisarci che l’Alzheimer si sta sviluppando fino a 11 anni prima che compaiano i primi problemi di memoria o di linguaggio.

È una notizia di enorme importanza per milioni di persone, specialmente per chi ha casi di Alzheimer in famiglia. Significa poter agire in anticipo per prevenire o rallentare la demenza.

La β-sinucleina è una proteina presente nelle sinapsi, le connessioni che permettono ai neuroni del cervello di comunicare tra loro.

Quando l’Alzheimer inizia a danneggiare il cervello, queste connessioni si rompono. La proteina, liberata dal danno, finisce nel flusso sanguigno.

Misurando i livelli di questa proteina con un semplice prelievo del sangue, i medici possono intercettare i primissimi segnali biologici della malattia, molto prima che la memoria inizi a dare segnali di allarme.

Il Prof. Markus Otto e il suo team hanno dimostrato che l’aumento di β-sinucleina è la prova che la degenerazione cerebrale è iniziata, prima ancora che compaiano sintomi visibili.

Lo studio, pubblicato su Alzheimer’s & Dementia, mostra chiaramente:

Pazienti con Alzheimer già malati: livelli di β-sinucleina molto alti.

livelli di β-sinucleina molto alti. Persone geneticamente a rischio ma sane: livelli intermedi.

livelli intermedi. Persone sane: livelli bassi.

Questa progressione indica che la proteina non solo segnala la malattia, ma può anche prevedere la sua evoluzione, confermando che la β-sinucleina aumenta prima dell’atrofia cerebrale e prima della perdita di memoria.

Oggi esistono farmaci come il Donanemab, efficaci nel rallentare l’Alzheimer, ma solo se somministrati all’inizio della malattia.

Il test del sangue consente quindi di individuare le persone nel momento giusto per intervenire.

L’identificazione della β-sinucleina rappresenta una svolta storica, permettendo di smettere di rincorrere l’Alzheimer quando è ormai troppo tardi.

Presto i test del sangue per la demenza potrebbero diventare controlli di routine, offrendo speranza e tempo prezioso a milioni di famiglie.

Eliana Ronzullo