La “Settimana del Povero”: incontri, nuove iniziative e un forte impegno educativo

TERMOLI. La speranza che diventa impegno: la diocesi di Termoli-Larino racconta una Settimana del Povero intensa e generativa

«Sei tu, mio Signore, la mia speranza» (Sal 71,5). Con questo versetto, scelto come filo conduttore della IX Giornata Mondiale dei Poveri, la diocesi di Termoli-Larino ha vissuto una settimana che non è stata soltanto calendario di eventi, ma esperienza di comunità, educazione e prossimità. Sostenuta e incoraggiata dal vescovo mons. Claudio Palumbo, l’edizione 2025 ha segnato un salto di qualità: più incontri, più servizi, più coinvolgimento. Un bilancio che parla di concretezza e di futuro.

Giovani al centro: il laboratorio della speranza

La priorità pedagogica di Caritas Italiana si è tradotta in world café con gli studenti delle scuole superiori di Termoli. Cinque tavoli tematici, 150 ragazzi di quarta e quinta classe, un confronto serrato con realtà che operano ogni giorno contro la marginalità sociale: Amoris Laetitia, Pastorale della Salute, Pastorale carceraria, Fondazione Istituto Gesù e Maria, Un Paese per Giovani, Progetto Policoro, Pronto Intervento Sociale, La Città Invisibile, Faced e il Centro diurno del CSM.

Non un semplice dibattito, ma un percorso che ha portato i giovani a visitare i servizi Caritas – Centro di Ascolto, mensa, docce, Emporio Solidale “Ti Senghè” – e a toccare con mano la realtà della povertà. L’incontro con i ministri straordinari dell’eucarestia ha aggiunto una dimensione spirituale e comunitaria, valorizzando un servizio silenzioso ma essenziale.

Farmaci per i bambini: la solidarietà che cura

Dal 13 al 20 novembre, quattro farmacie di Termoli hanno aderito all’iniziativa “In farmacia con i bambini” della Fondazione Francesca Rava. Farmaci pediatrici da banco e prodotti baby care sono stati donati da cittadini e famiglie, in collaborazione con Caritas e Pastorale della Salute. Un gesto semplice, ma capace di alleviare difficoltà quotidiane e di ricordare che la cura dei più piccoli è responsabilità condivisa.

La mostra “Oltre lo sguardo”: rendere visibile l’invisibile

In collaborazione con La Città Invisibile e Faced, la mostra fotografica “Oltre lo sguardo” ha aperto uno squarcio sulla grave marginalità adulta. Promossa da Fio.Psd, l’esposizione ha raccontato con immagini potenti la vita delle persone senza dimora e il modello Housing First. Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno visitato la mostra, confrontandosi con una realtà spesso ignorata. Un percorso educativo che ha trasformato l’arte in coscienza civile.

Nuovi servizi: l’Ambulatorio Solidale

Sabato 15 novembre è stato inaugurato l’Ambulatorio Solidale, un presidio gratuito per chi non può permettersi cure. Medici e infermieri in quiescenza hanno scelto di donare tempo e competenze, ampliando la rete di sostegno che già comprende l’armadio farmaceutico attivo da tre anni. L’accesso avviene tramite il Centro di Ascolto Caritas o le parrocchie. Un tassello che rafforza la missione di prossimità e che rende la salute un diritto realmente universale.

GMG diocesana: la speranza che contagia

La Giornata diocesana della gioventù ha portato in piazza Monumento centinaia di ragazzi. Preghiera al santuario San Timoteo, presieduta dal vescovo Palumbo, e poi l’incontro al cinema Sant’Antonio con Arturo Mariani, atleta e motivatore nato con una gamba sola, capace di trasformare la sua storia in un inno alla vita. La sua testimonianza ha acceso entusiasmo e riflessione, aprendo la strada alla festa serale al centro giovanile “Spes”: musica dal vivo con la band “I Folli”, dj-set di Massimiliano Padoan, animazione e gioia condivisa. Una giornata che ha mostrato come la speranza non sia concetto astratto, ma energia che si trasmette.

Celebrazione eucaristica e pranzo solidale

Domenica 16 novembre, la parrocchia di San Antonio ha ospitato la celebrazione eucaristica conclusiva. Don Antonio Giannone, vicario episcopale dell’Area Sviluppo Umano Integrale, ha proposto una riflessione intensa sulla Giornata Mondiale dei Poveri: la carità come educazione, la prossimità come scelta. Alla Messa hanno partecipato operatori Caritas, volontari e numerosi ospiti. A seguire, il pranzo solidale ha unito beneficiari e volontari della mensa, animato da giovani della comunità. Un gesto che ha reso visibile la fraternità.

Il ringraziamento corale

La diocesi di Termoli-Larino ha espresso gratitudine a tutti: operatori, volontari, studenti, associazioni, cittadini. La Settimana del Povero si conferma appuntamento che cresce anno dopo anno, mettendo al centro la persona e rinnovando la missione della Caritas: accompagnare gli ultimi, educare alla carità, costruire comunità.

Conclusione

La Settimana del Povero non è stata solo un bilancio positivo, ma un segnale forte: la speranza diventa impegno, la carità diventa educazione, la comunità diventa rete. Termoli e Larino hanno mostrato che la povertà non è destino, ma sfida da affrontare insieme.

