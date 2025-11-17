TERMOLI. La sicurezza stradale passa da “Guida la tua vita”. La Onlus, attiva da oltre dieci anni nell’organizzazione di iniziative itineranti dedicate alla prevenzione degli incidenti e alla promozione della cultura della sicurezza stradale, ha fatto tappa in Piazza del Papa a Termoli.

L’evento, promosso dal Comune di Termoli in collaborazione con Motor Sud Expò, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, la Polizia Locale e il Nasp Molise, ha coinvolto gli studenti delle scuole termolesi. I ragazzi hanno avuto la possibilità di provare go-kart, mini moto e monopattini elettrici, naturalmente dopo aver indossato i dispositivi di sicurezza.

Di grande impatto le simulazioni di incidente: nella prima, uno scooter con a bordo il manichino Jonathan — prima con il casco slacciato e poi correttamente allacciato — è stato urtato da un’auto che procedeva a 30 km/h, guidata dallo stuntman Marco. Successivamente, lo stesso stuntman ha simulato un capottamento controllato dell’auto, permettendo a Nasp Molise e ai Vigili del Fuoco Volontari di mostrare dal vivo le tecniche di soccorso.

Simulazioni spettacolari ma dal messaggio inequivocabile: mai mettersi alla guida senza dispositivi di sicurezza, mai dopo aver assunto alcool o droghe, e soprattutto evitare distrazioni come l’uso dello smartphone. Perché basta un secondo per perdere tutto.

Michele Trombetta