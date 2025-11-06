“La tutela del mare per un futuro sostenibile”: il focus al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Domani mattina, a partire dalle ore 9.30, presso l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli, si terrà l’incontro dal titolo: “La tutela del mare per un futuro sostenibile”, realizzato nell’ambito dell’iniziativa della DG Mare della Commissione europea: “European Maritime Days in My Country” (Giornate europee del mare nel mio paese).

L’organizzazione è stata curata dai Centri Europe Direct Trapani Sicilia, Chieti e Molise.

L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli oceani e dei mari, coinvolgendo in particolare i giovani. Le attività legate al mare – come turismo costiero, pesca, vela, trasporto marittimo, energie rinnovabili offshore, acquacoltura – sono fondamentali per i cittadini e per le economie dell’UE, che conta 68.000 km di coste e circa un terzo della popolazione europea vive entro 50 km dalla costa.

L’evento punta a valorizzare la comunità marittima europea, invitata a fare rete, discutere e delineare azioni sugli affari marittimi. Per questo, gli Europe Direct Trapani Sicilia, Chieti e Molise hanno promosso la costruzione di reti significative per favorire alfabetizzazione oceanica, attivismo oceanico e consapevolezza dell’economia blu sostenibile, anche attraverso la conoscenza di progetti finanziati dall’UE.

Introducono e moderano:

Marta Ferrantelli – Responsabile Europe Direct Trapani Sicilia

Annalisa Michetti – Responsabile Europe Direct Chieti

Carmela Basile – Responsabile Europe Direct Molise

Interventi programmati:

Giuseppe Lupo – membro della Commissione Pesca e vice presidente della Commissione Bilancio – Europarlamentare

Giovanni Cucchiara – dirigente generale – Dipartimento della Pesca Mediterranea

Enrico Miccadei – docente Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara

Concetta Messina – direttore Istituto Biologia Marina di Trapani

A rappresentare il Molise, ci sarà Domenico Guidotti – Ceo Innovation Sea, Guidotti Ships/Gstravel, che illustrerà le attività di salvaguardia del mare condotte da Innovation Sea.

A seguire: Giancarlo Teresi, dirigente assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dipartimento delle Infrastrutture Marittime e Portuali

Sono previsti anche gli interventi di due Ambasciatrici Europee per il Clima: Silvia Beccari e Antonella Milazzo

Al termine degli interventi sarà aperto uno spazio di discussione e confronto tra i presenti.

Nel Molise, l’evento si terrà in presenza presso l’istituto Boccardi-Tiberio di Termoli, ma sarà seguito a distanza anche dagli studenti dell’Istituto omnicomprensivo Silvio Di Lalla di Casacalenda.

Europe Direct Molise, insieme ai colleghi di Trapani e Chieti, ringraziano i relatori e tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa collaborando alla sua realizzazione.

Per chi volesse seguire l’incontro a distanza, è disponibile il link: Partecipazione Webex