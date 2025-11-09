La vertenza Gtm torna a infiammarsi: chiesto ancora l’intervento del prefetto

TERMOLI. Dopo mesi di silenzio e attesa, si riaccende la tensione attorno alla gestione del trasporto pubblico urbano.

La Uil Trasporti Molise ha chiesto ufficialmente al Prefetto di Campobasso di riattivare la procedura di raffreddamento e conciliazione, avviata lo scorso luglio, per affrontare una vertenza che rischia di sfociare in nuove mobilitazioni.

Il sindacato, guidato dal coordinatore provinciale Nicola Gabriele Scafa, denuncia una situazione di stallo e una risposta del Comune giudicata «non esaustiva», che non consente la riapertura del tavolo negoziale.

Nella lettera inviata il 4 novembre, Scafa sollecita un intervento urgente della Prefettura per scongelare il confronto istituzionale.

Il Comune di Termoli, dal canto suo, ha comunicato di aver incaricato un consulente esterno per condurre un’analisi giuridica, economica e finanziaria sul contratto di servizio stipulato con Gtm srl, società concessionaria del trasporto locale. Sono stati avviati incontri con i legali della società per affrontare le criticità emerse, e sono state trasmesse diffide formali per ottenere documentazione ancora mancante, tra cui la rendicontazione dei chilometri percorsi e i dati di bordo.

A complicare ulteriormente il quadro, sei dipendenti Gtm hanno inviato atti di diffida per il pagamento delle differenze retributive previste dopo l’aggiudicazione della gara pubblica. Il Comune ha sollecitato la società a fornire risposte anche su questo fronte, ribadendo che solo al termine dell’istruttoria sarà possibile riaprire il tavolo negoziale.

Per la Uil Trasporti, questa posizione rappresenta un passo indietro. Il sindacato lamenta l’assenza di garanzie sui tempi e la mancanza di risposte concrete, sottolineando che le trattative avrebbero dovuto riprendere entro ottobre. Se la mediazione dovesse fallire, si aprirebbe la strada a scioperi e azioni sindacali.

Al centro della contesa c’è il project financing che regola il rapporto tra Comune e Gtm: un modello di partenariato pubblico-privato che avrebbe dovuto garantire efficienza e sostenibilità, ma che nel tempo ha mostrato limiti gestionali e contrattuali. Il Comune chiede trasparenza nei dati e verifica puntuale dei costi, mentre Gtm deve affrontare le rivendicazioni dei lavoratori per il pieno rispetto degli istituti contrattuali.

La vertenza non è solo sindacale, ma anche amministrativa e finanziaria. L’analisi avviata dal Comune potrebbe fare chiarezza su costi, performance e obblighi contrattuali, ponendo le basi per una revisione del servizio.

Ora la palla passa al Prefetto, chiamato a gestire una vertenza che intreccia diritti dei lavoratori, trasparenza amministrativa e qualità del servizio pubblico. Il suo intervento potrebbe essere decisivo per sbloccare lo stallo e restituire serenità a chi ogni giorno garantisce il funzionamento del trasporto urbano.

