La videosorveglianza sarà potenziata coi fondi ministeriali

TERMOLI. Proprio nelle ore in cui abbiamo sollecitato l’adozione del regolamento di videosorveglianza, giunga la notizia che a Termoli si rafforza il sistema delle telecamere urbane. In arrivo una nuova iniezione di risorse: 131mila euro destinati al potenziamento delle telecamere e delle infrastrutture di supporto.

L’annuncio è arrivato ieri sera, quando la prefetta Michela Lattarulo ha comunicato al sindaco Nico Balice l’approvazione del finanziamento, mostrando piena sintonia sulla necessità di alzare il livello di monitoraggio, prevenzione e risposta agli episodi di criminalità diffusa. Il primo cittadino si è detto «molto soddisfatto» per un intervento che si inserisce nel percorso già avviato dal Comune con l’aggiornamento del regolamento comunale sulla videosorveglianza e con la ricognizione degli impianti meno performanti, spesso oggetto di segnalazioni.

I nuovi fondi consentiranno di installare dispositivi di ultima generazione, capaci di garantire immagini ad alta definizione anche in condizioni critiche, lettura targhe, collegamenti in fibra e integrazione con le centrali operative delle forze dell’ordine.

Un intervento che rafforza la rete già esistente e apre la strada a ulteriori step previsti dal Comune con il prossimo bilancio.

Termoli, ormai da mesi, sta lavorando per costruire un modello di sicurezza urbana che tenga insieme prevenzione, tecnologia e collaborazione istituzionale; la notizia di ieri sera conferma che il percorso è tracciato e che il potenziamento, atteso da tempo, ora è finalmente realtà.

