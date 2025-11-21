L’abbraccio di Termoli all’Arma dei Carabinieri

TERMOLI. La celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, ha trasformato Termoli in un palcoscenico di memoria e devozione che ha unito rito religioso e momento civile in un unico respiro. La ricorrenza, fissata da Papa Pio XII nel 1949 e giunta quest’anno all’84ª edizione, coincide con la Giornata dell’Orfano e con il ricordo del sacrificio dei Carabinieri nella battaglia di Culqualber del 1941, quando per tre mesi resistettero contro le soverchianti forze inglesi fino alla capitolazione finale. Un intreccio di fede e storia che ha reso la giornata ancora più densa di significato.

Il cuore della commemorazione è stato la Cattedrale, dove alle 15.30 il vescovo Claudio Palumbo ha officiato la Santa Messa. Presenti il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo Molise, il colonnello Luigi Di Santo, comandante provinciale di Campobasso, e le principali autorità civili e militari del territorio. Subito dopo, la comunità si è spostata davanti alla Caserma della compagnia dei Carabinieri per l’inaugurazione di un’opera artistica donata dall’Amministrazione comunale, collocata nella rotatoria tra via Madonna delle Grazie, via Pertini e via Brasile: un segno permanente di riconoscenza e memoria. Opera realizzata dallo scultore Fernando Izzi. Cerimonia seguita in diretta Facebook da Termolionline.

A intervenire il sindaco Nico Balice, il generale Feroce e il prefetto Lattarulo, alla presenza dei vertici di tutte le forze armate e del questore, della Regione Molise, con Roberti e Marone, di un’ampia delegazione del Comune e di associazioni che hanno garantito che tutto filasse liscio, ovviamente tantissimi i militari dell’Arma, con l’intera compagnia adriatica e l’Anc.

Gli interventi hanno scandito il senso della giornata. Il sindaco Nico Balice ha sottolineato il legame indissolubile tra la città e l’Arma, custode di sicurezza e identità. Il generale Feroce ha richiamato con forza il sacrificio di Culqualber come radice viva di valori che ancora oggi guidano i Carabinieri. Il prefetto Lattarulo ha ribadito la continuità dello Stato nel presidio dei principi civili e nella vicinanza alle comunità. Tre voci diverse, ma unite da un filo comune: la riconoscenza verso chi ha servito e serve il Paese con dedizione.

Per accogliere le autorità e i cittadini sono stati allestiti gazebo e spazi dedicati lungo via Madonna delle Grazie. La Polizia Municipale ha predisposto un piano viabilistico straordinario con deviazioni del traffico e divieti di sosta e transito dalle 14 fino al termine dell’evento, con eccezioni per residenti, veicoli di emergenza, disabili e mezzi autorizzati. Volontari della Protezione Civile hanno presidiato i percorsi per assistere cittadini e visitatori, garantendo ordine e sicurezza.

La città si è così stretta attorno ai Carabinieri in un pomeriggio di solenne raccoglimento, in cui fede, memoria e comunità si sono fuse in un unico abbraccio. Non solo rito, ma testimonianza viva di sacrificio e devozione, capace di unire istituzioni e cittadini in un segno che resterà scolpito nel tempo.

Emanuele Bracone