L’accoglienza all’Arena del Mare: premiato l’impegno dei ragazzi dell’istituto alberghiero

TERMOLI. Un’estate trascorsa coniugando il divertimento, perché assistere a eventi e concerti lo garantisce, ma anche fornendo un valido contributo all’accoglienza turistica, per assistere migliaia e migliaia di spettatori che si son avvicendati in numerosi spettacoli all’interno dell’Arena del Mare.

Sono le ragazze dell’istituto alberghiero “Federico di Svevia”, a cui ieri sono stati consegnati nell’aula magna gli attestati di questo percorso: Michela Avellino, Federica Barbetti, Sofia Calderaro, Serena De Ninis, Martina Di Candia, Jasmine Di Claudio, Greta Di Pardo, Giada Androne, Martina Micco, Silvia Pellicciotta, Carmen Pipino.

Cerimonia sobria alla presenza della dirigente scolastica, Luana Occhionero, della docente che ha curato il progetto, Alessandra Cafiero (hanno collaborato anche le colleghe Mariella Ardanese e Patrizia Romaniello del Boccardi, con ragazzi dell’istituto di via De Gasperi), Imma Barone in rappresentanza di Pasquale Lombardi (e famiglia) e dell’Arena del Mare, nonché del vicesindaco Michele Barile.

Testimonianza diretta di come anche in periodi fuori contesto didattico la formazione diventa continua nell’ottica di una valorizzazione sempre più mirata del territorio e dell’offerta turistica, sbocco prediletto per chi frequenta l’istituto alberghiero e può anche guardare alla nostra realtà come approdo professionale e non necessariamente dover migrare altrove.

Anche un momento per raccontare la storia di Giovanni, assunto proprio nell’ambito delle attività del gruppo Lombardi, nel locale Birrofficina, quale simbolo di inclusione attiva.

