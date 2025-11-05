TERMOLI. Al cimitero di Termoli ci sarà l’Angolo della Rimembranza: un nuovo spazio per la dispersione delle ceneri nel cimitero comunale.

Nel silenzio composto del cimitero di Termoli, presto prenderà forma un luogo pensato per accogliere la memoria in modo nuovo e rispettoso: l’“Angolo della Rimembranza”. Con la deliberazione n. 238 del 30 ottobre 2025, la Giunta Comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione di un’area dedicata alla dispersione delle ceneri, segnando un passo importante verso una maggiore libertà nelle scelte funerarie.

La decisione si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 130/2001, che riconosce il diritto alla cremazione e alla dispersione delle ceneri in spazi appositamente destinati. Fino ad oggi, il cimitero di Termoli non disponeva di un’area simile, ma grazie all’offerta migliorativa della ditta Sant’Elena Service Group S.r.l., già affidataria del servizio cimiteriale, sarà possibile realizzare questo spazio senza alcun costo per il Comune.

L’“Angolo della Rimembranza” non sarà soltanto un’area funzionale, ma un luogo simbolico, pensato per il raccoglimento e la riflessione. Un gesto di civiltà che rispetta le volontà dei defunti e dei loro familiari, offrendo una cornice dignitosa e decorosa per chi sceglie la dispersione delle ceneri come forma di commiato.

Un atto che non solo risponde a esigenze normative e logistiche, ma che riflette una sensibilità crescente verso pratiche funerarie più intime, personali e consapevoli.

Emanuele Bracone