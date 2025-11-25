L’architetto cristiano di Betlemme Nasri Kumsieh testimone del dramma in Palestina

TERMOLI. Termoli ha aperto le sue porte, venerdì 21 novembre, a una voce che viene da lontano ma che parla al cuore di tutti. Alle 18:30, nell’ex cinema Sant’Antonio, il Movimento dei Focolari Italia e il Movimento Umanità Nuova hanno organizzato un incontro dal titolo «Un ponte di solidarietà con la Palestina», che ha visto protagonista Nasri Kumsieh, architetto e urbanista palestinese, cristiano di Betlemme, laureato a Milano e specializzato a Venezia, oggi in pensione ma ancora instancabile nel suo impegno civile. La sua città, Beit Sahour, significa «campo dei pastori» e richiama la pagina evangelica in cui gli angeli annunciarono la nascita di Gesù. È da quella terra che il cristianesimo ha avuto origine, eppure proprio lì la comunità cristiana palestinese rischia di scomparire, ridotta all’1% della popolazione, schiacciata dalle difficoltà e dall’emigrazione.

Kumsieh ha raccontato con voce ferma e dolente la vita quotidiana dei palestinesi: famiglie che faticano a sopravvivere, giovani costretti a partire, lavoratori privati di prospettive. Ha parlato di una comunità che si dissolve lentamente, vittima di un conflitto senza fine e di uno Stato che non viene riconosciuto. «La nostra presenza rischia di svanire proprio nei luoghi dove Gesù è nato e ha operato», ha detto, consegnando alla sala il peso di una verità che interpella.

Ma non è stata solo denuncia. L’architetto ha voluto sottolineare il legame profondo che unisce Palestina e Italia: un legame di storia, cultura e fede, reso concreto dagli 82 gemellaggi che i comuni di Betlemme e Beit Sahour hanno instaurato con altrettanti comuni italiani. Rapporti che diventano ponti di scambio culturale, artistico e formativo, soprattutto per i giovani. È in questa rete che Kumsieh vede la possibilità di resistere, di costruire speranza.

La sua scelta di venire in Italia nasce da una chiamata evangelica: dopo la pandemia, l’economia della provincia di Betlemme – basata sul turismo e sui pellegrinaggi – è crollata, aggravata dagli eventi successivi al 7 ottobre 2023. «Ho sentito che era necessario rinunciare al mio benessere personale e familiare per aiutare un’economia e tante famiglie che stanno morendo», ha spiegato. Da qui l’idea di portare in Italia i prodotti in legno di ulivo degli artigiani di Betlemme, simbolo di una tradizione antica e di una fede radicata, per offrirli al pubblico e sostenere concretamente chi non ha più mezzi di sostentamento.

L’iniziativa ha avuto un seguito immediato: oltre alla serata di venerdì 21, la promozione dei manufatti è proseguita nelle chiese di Termoli nei giorni di sabato 22 e domenica 23 novembre, e riprenderà dal 6 all’8 dicembre, coinvolgendo anche i comuni di Ururi, Larino e Colletorto. Non solo esposizione, ma itinerario di solidarietà: dietro ogni oggetto in legno d’ulivo c’è la storia di una famiglia, di una comunità, di una terra che chiede di non essere dimenticata.

L’incontro ha avuto il merito di trasformare un tema percepito come lontano in una questione vicina, concreta, che interpella la coscienza. La voce di Kumsieh ha portato in sala il peso della quotidianità palestinese, ma anche la forza di un impegno che non si arrende. Ha mostrato come la solidarietà non sia un concetto astratto, ma un ponte reale che si costruisce con gesti semplici: un acquisto, un gemellaggio, un incontro. Termoli ha risposto con attenzione e partecipazione, dimostrando che anche una città di provincia può diventare nodo di una rete internazionale di sostegno.

Il ponte evocato dal titolo non è un’immagine retorica, ma un progetto concreto che passa attraverso la responsabilità di ciascuno. La voce di Kumsieh ha lasciato un compito preciso: non dimenticare, non voltarsi dall’altra parte, ma continuare a costruire legami che tengano viva la speranza.

EB