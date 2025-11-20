Larino si accende di blu: un segnale di speranza per i diritti dei bambini

LARINO. Ieri sera, il Palazzo Ducale di Larino non sarà soltanto il cuore storico della città, ma il faro di un impegno collettivo. Larino aderisce con convinzione all’iniziativa mondiale #GoBlue, promossa dall’Unicef in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Illuminare di blu il Palazzo è un gesto semplice e potente: una luce che richiama l’urgenza di garantire i diritti fondamentali di ogni bambino. Il diritto al gioco, all’istruzione, alla salute e alla protezione devono restare al centro delle scelte di chi amministra e di chi vive la comunità.

È un messaggio che guarda al futuro, un invito a non lasciare indietro nessuno e ad ascoltare ogni voce. La città si stringe attorno ai più piccoli, ricordando che il loro benessere è la misura della nostra civiltà.

Un momento di sensibilizzazione che unisce simbolo e sostanza, memoria e responsabilità.

EB