L’Arma dei Carabinieri ricorda Elio Di Mella

CAMPOBASSO. Oggi, domenica 2 novembre 2025, nella giornata dedicata al ricordo dei defunti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha commemorato il Carabiniere Elio Di Mella, Medaglia d’Oro al Merito Civile, presso il cimitero cittadino. Di Mella fu assassinato il 7 ottobre 1982, a soli trent’anni, durante un servizio di scorta volto a impedire la fuga di un pericoloso esponente della criminalità organizzata.

Il commando, composto da otto malviventi, assaltò il furgone su cui viaggiava, colpendolo a morte. Alla cerimonia, svoltasi ai piedi della sua lapide con la deposizione di un omaggio floreale, hanno partecipato la moglie Lucia Tamilia e il figlio Luca, il comandante provinciale Luigi Di Santo, il Cappellano Militare don Giuseppe Graziano, e una rappresentanza dell’Arma e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali in congedo.

Dopo la benedizione, il colonnello Di Santo ha ricordato il valore dell’unione e della disciplina che contraddistingue l’Arma, anche nei momenti più solenni e toccanti come quello dedicato al ricordo dei caduti.

EB