L’autunno dal sapore primaverile: arriva la “Novembrata”

TERMOLI. Un autunno dal sapore quasi primaverile: dopo giorni di clima autunnale e qualche pioggia locale, l’alta pressione di origine africana torna a dominare sul Mediterraneo, portando cielo sereno, mari calmi e temperature ben oltre la media stagionale.

A Termoli, le massime raggiungono i 19 °C, valori ben sopra la media di metà novembre, mentre in montagna, a 2.500 metri, si registrano punte di 10 °C, quando normalmente ci si aspetterebbe temperature vicine allo zero anche nelle ore più calde.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, si tratta di una vera e propria “Novembrata 2025”, un’ondata di caldo fuori stagione che ormai si ripete quasi ogni anno. “Prende il nome in analogia all’Ottobrata Romana – spiega Tedici – perché le mappe meteo mostrano scarti positivi di temperatura rispetto alla norma”.

I modelli meteo indicano che l’anomalia positiva persisterà nei prossimi giorni. In pianura le temperature restano leggermente più contenute, 4‑5 °C sopra la media, a causa dell’inversione termica: l’aria fredda ristagna nei fondovalle, mentre le montagne registrano punte più elevate.

Nel weekend, la nostra Regione continuerà a godere di giornate miti e soleggiate, un clima decisamente piacevole per la stagione, con temperature quasi primaverili e giornate soleggiate, un vero e proprio regalo dell’alta pressione africana.

Come conclude Tedici: “Sembra quasi fine agosto, con il caldo che continua a sorprendere e la pioggia pronta a esplodere come in piena estate”.

