Lavori sulla rete idrica, possibili disagi nella notte tra domani e mercoledì

TERMOLI. Possibili disagi idrici nella notte tra domani e mercoledì prossimo, 12 novembre.

Acea Molise comunica che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale, sarà effettuata una sospensione del servizio idrico nel Comune di Termoli dalle ore 23 di martedì 11 novembre 2025 alle ore 6 di mercoledì 12 novembre.

Durante questo intervallo, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua su tutto il territorio comunale. I cittadini sono invitati a prendere le dovute precauzioni per ridurre i disagi. Per informazioni e segnalazioni è disponibile il numero verde 800 098 599.

Acea Molise si scusa per il disagio arrecato.

