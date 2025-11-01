Le novità di Termolionline per gli ultimi mesi dell’anno, vedi il video

Ecco cosa vi proponiamo.

Un Tavolo per Due: un nuovo viaggio nei locali del nostro territorio, tra storie, sapori e persone che vale la pena conoscere da vicino.

Raccontiamo chi sta aderendo a Buone Imprese, un progetto che valorizza le aziende del territorio che lavorano con impegno, serietà e visione, spesso lontane dai riflettori ma fondamentali per la nostra economia locale.

TermoliDoc, uno spazio dedicato a professionisti, specialisti ed esperti del nostro territorio, che ogni giorno mettono competenza e valore nella propria attività. Una finestra di conoscenza, per dare voce ai professionisti e agli esperti della nostra comunità.

E poi, come ogni anno, tornerà anche il nostro Gran Finale: la sezione dedicata ai locali che presentano i menu delle feste — i pranzi di Natale e Santo Stefano, e il cenone del 31 dicembre — per aiutare tutti a scegliere dove trascorrere i momenti più belli di fine anno.

E non finisce qui: come tradizione, la mattina del 23 dicembre Auguri In Piazza! Saremo in diretta da piazza Monumento di Termoli, per scambiarci gli auguri, insieme, dal vivo, come una grande comunità che si ritrova.

Su Termolionline stiamo per vivere mesi intensi, ricchi di volti, storie e iniziative pensate per rafforzare quel filo che ci unisce come territorio.

Restate con noi, restate vicini… e seguiteci su Termolionline.