Le parti sociali tornano all’attacco: «In Molise il trasporto pubblico locale al collasso»

CAMPOBASSO. Molise, il trasporto pubblico locale al collasso: le sigle sindacali ancora una volta all’attacco.

«In Molise il trasporto pubblico locale è allo stremo, ma le istituzioni continuano a voltarsi dall’altra parte.

Le segnalazioni e le denunce delle organizzazioni sindacali cadono nel vuoto, mentre il delegato regionale ai trasporti evita da mesi ogni confronto. Intanto, i problemi si accumulano e il servizio si sgretola sotto gli occhi di cittadini e lavoratori. Mancanza di una governance regionale efficace, risorse pubbliche investite senza risultati tangibili, fermate non a norma, condizioni di lavoro sempre più insostenibili, aggressioni in aumento al personale viaggiante, gare d’appalto opache e prive di trasparenza: il quadro è drammatico.

Le sigle Faisa-Cisal, Filt-Cgil e Fit-Cisl denunciano una situazione che non è più tollerabile e indicono una conferenza stampa urgente per mercoledì 19 novembre alle ore 9:30 presso la sede della Cgil Molise, in via Mosca 11 a Campobasso.

L’obiettivo è chiaro: rompere il silenzio istituzionale, restituire dignità al lavoro e pretendere risposte concrete per un servizio essenziale che riguarda la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita di tutta la comunità molisana.

EB