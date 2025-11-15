SAN DOMINO. Un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina sulla banchina del molo di San Domino per un sit-in promosso dai pescatori e dagli operatori marittimi dell’arcipelago. Una manifestazione pacifica ma determinata, nata per esprimere forte dissenso contro il progetto del campo boe che interessa ampie porzioni della zona C e parte della zona B delle Tremiti.

Il progetto, attualmente in fase di valutazione, prevede l’installazione di numerose boe di ormeggio in aree che, fino ad oggi, rappresentavano l’unico spazio libero da vincoli per la navigazione e la pesca da parte degli isolani. La zona C, in particolare, è considerata vitale per le attività quotidiane della comunità locale, mentre la zona B include tratti di costa di alto valore paesaggistico e storico.

Durante il sit-in, i manifestanti hanno denunciato il rischio di una “privatizzazione mascherata” del mare, che potrebbe compromettere l’accessibilità per residenti e turisti, alterando l’equilibrio tra tutela ambientale e fruizione sostenibile. “Non siamo contrari alla regolamentazione, ma questo progetto ci esclude e ci penalizza,” ha dichiarato uno dei portavoce dei pescatori.

Tra i punti critici sollevati: l’impatto sul turismo balneare, la limitazione delle attività di pesca tradizionale, e la trasformazione di tratti di mare in zone a pagamento per l’ormeggio, con conseguenze dirette sull’economia locale. “Le Tremiti non possono diventare un parco giochi per pochi privilegiati”, ha aggiunto un operatore nautico.

La manifestazione si è conclusa con un appello alle istituzioni affinché venga avviato un confronto pubblico, trasparente e partecipato, prima di procedere con interventi che potrebbero modificare radicalmente la vita sull’arcipelago.

EB