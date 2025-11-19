Liscione-Puglia: stanziati 130 milioni per la realizzazione del “tubone”

SERRACAPRIOLA. Ieri, nel maestoso Castello Maresca, si è svolto un convegno dedicato al progetto strategico del Tubone tra la diga di Liscione (Molise) e l’invaso di Occhito (Puglia).

Dopo i saluti della dirigente provinciale Costantina Tavani, ha preso la parola il Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Lapietra, che ha annunciato che lo Stato ha stanziato 130 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, mentre i restanti 30 milioni dovranno essere garantiti dalla Regione Puglia, grande assente al tavolo di concertazione. Lapietra ha inoltre ricordato che la Regione Molise è partner fondamentale di questo importante snodo idrico interregionale.

Al tavolo tecnico, convocato dal Sottosegretario insieme al Consorzio di Bonifica, era presente anche un consigliere regionale del Molise, a conferma della forte intesa istituzionale tra le due regioni.

Lapietra ha poi ribadito che lo Stato vigilerà sull’utilizzo dei 300 mila euro stanziati per la Xylella, poiché la Regione Puglia dichiara di averne impiegati solo 190 mila, chiedendo piena chiarezza sulla gestione dei fondi.

È intervenuta anche la Senatrice Anna Maria Fallucchi, che ha riportato il tema dell’acqua al centro dell’agenda politica nazionale, sostenendo con determinazione l’avanzamento del progetto e rivendicando l’importanza strategica di questa infrastruttura.

In conclusione, il candidato consigliere e presidente del CIS Capitanata Nicola Gatta ha descritto con chiarezza le difficoltà in cui versa attualmente la Capitanata, caratterizzata da staticità amministrativa e scarsa capacità progettuale, richiamando alla necessità urgente di interventi strutturali e di una governance più dinamica.