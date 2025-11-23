Lo sciopero Gtm slitta di dieci giorni, si farà il 12 dicembre

TERMOLI. Cambia la data dello sciopero del trasporto locale a Termoli: dal 2 al 12 dicembre prossimo.

La vertenza Gtm, esplosa con la fumata nera del 19 novembre in Prefettura e il conseguente sciopero proclamato per il 2 dicembre, ha ormai travolto ogni tentativo di conciliazione: i lavoratori dell’azienda di trasporto urbano di Termoli, sostenuti dalla Uiltrasporti Molise, rivendicano con forza un accordo integrativo atteso da anni e condizioni normative e salariali dignitose, mentre Comune e Regione continuano a rimpallarsi responsabilità e l’azienda scarica tutto sulla mancanza di risorse.

La mobilitazione, riproclamata per il 12 dicembre con modalità precise – 4 ore di astensione per il personale viaggiante urbano dalle 8.59 alle 12.59 con fasce di garanzia 05.17–08.17 e 13.00–16.00, e ultime 4 ore del turno per il personale a terra – ha subito un nuovo colpo di scena con l’intervento della Commissione Nazionale di Garanzia sugli scioperi, che ha imposto lo spostamento della data, rinviando l’azione ma non intaccando la sostanza della protesta: la vertenza resta aperta, la misura è colma, e i dipendenti Gtm non arretrano, determinati a trasformare lo sciopero in un segnale politico e sociale che chiama in causa istituzioni, azienda e opinione pubblica, perché il trasporto pubblico urbano di Termoli non può più essere sacrificato sull’altare delle inadempienze ma deve diventare il paradigma di una battaglia più ampia per diritti, sicurezza e dignità.