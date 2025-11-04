L’omaggio all’Unità nazionale e alle Forze Armate nel capoluogo con le istituzioni regionali e prefettizie

CAMPOBASSO. A Campobasso, in Piazza della Vittoria, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte questa mattina, martedì 4 novembre 2025, alla solenne celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nel corso della cerimonia, caratterizzata dall’alzabandiera e dalla lettura dei messaggi istituzionali, il presidente Roberti ha reso omaggio al Monumento ai Caduti, partecipando, col prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, alla deposizione della corona d’alloro in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

“La data 4 novembre – il commento del Presidente Francesco Roberti – unisce l’Italia nel ricordo di chi ha combattuto e perso la vita per il nostro Paese. È anche l’occasione per riaffermare il valore dell’unità nazionale, della pace e della democrazia, principi fondanti su cui si regge la nostra Repubblica. Le Forze Armate rappresentano un presidio di libertà, sicurezza e solidarietà, svolgendo un servizio quotidiano in favore della collettività: a loro va la riconoscenza di tutti i cittadini”.

La cerimonia è terminata con la consegna ad alcuni giovani studenti dell’Istituto ‘Montini’ di Campobasso della bandiera italiana. “Celebrare il 4 novembre – ha concluso il presidente Francesco Roberti – significa trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’unità e della pace, nonché la cultura della difesa dei principi della carta costituzionale”.