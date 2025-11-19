L’omaggio della città all’Arma dei Carabinieri

TERMOLI. Venerdì 21 novembre 2025 Termoli vivrà una giornata di memoria e devozione. L’Arma dei Carabinieri celebrerà la patrona Virgo Fidelis con una cerimonia che unirà rito religioso e momento civile, nel segno dell’84º anniversario della Battaglia di Cualquaber e della Giornata dell’Orfano.

Il cuore della commemorazione sarà la Cattedrale, dove nel pomeriggio si svolgerà la funzione religiosa. A seguire, la comunità si ritroverà davanti alla Caserma della Compagnia dei Carabinieri per l’inaugurazione di un’opera artistica donata dall’Amministrazione comunale: un simbolo permanente di riconoscenza e memoria, collocato nella rotatoria tra via Madonna delle Grazie, via Pertini e via Brasile.

Per accogliere autorità civili e religiose, saranno allestiti gazebo e spazi dedicati lungo via Madonna delle Grazie, con riserve di carreggiata per i mezzi di supporto. La Polizia Municipale ha predisposto un piano viabilistico straordinario:

deviazione del traffico da via S. Uniti verso via Brasile;

deviazione da via Pertini verso la rotatoria della tangenziale (altezza Lidl);

deviazione da via Madonna delle Grazie verso piazza Papa Giovanni Paolo II.

Dalle ore 14 fino al termine dell’evento saranno in vigore divieti di sosta e transito, con eccezioni per residenti, veicoli di emergenza, disabili e mezzi autorizzati. Volontari della Protezione Civile presidieranno i percorsi per assistere cittadini e visitatori.

La cerimonia, alla quale parteciperanno il sindaco Nicola Balice, la giunta comunale ed altri amministratori unitamente al presidente della Regione Francesco Roberti, ai rappresentanti dell’Arma, delle altre Forze dell’Ordine ed altre autorità civili ed istituzionali, si terrà venerdì 21 novembre intorno alle 16.30 subito dopo la Santa Messa, che sarà officiata in Cattedrale alle ore 15.30, presso la rotatoria di via Brasile adiacente al Comando dei Carabinieri di Termoli.

La città si prepara dunque a un pomeriggio di solenne raccoglimento, in cui fede, memoria e comunità si intrecciano attorno all’Arma dei Carabinieri, custode di valori che continuano a radicarsi nel tessuto civile di Termoli.

