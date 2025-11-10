L’Ordine dei Giornalisti del Molise contro l’attività giornalistica irregolare

MOLISE. Su segnalazione di un consigliere regionale, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, tramite il proprio legale pro tempore, l’avvocato Antonino Mancini del foro di Isernia, ha presentato una denuncia querela per esercizio abusivo della professione giornalistica nei confronti di una pagina Facebook che si presenterebbe come testata informativa.

Dall’attività di monitoraggio e dalle segnalazioni di diversi giornalisti locali è emerso che la pagina svolge una pubblicazione stabile e continuativa di notizie, tipica di un organo di informazione, senza essere registrata presso il tribunale competente né avere una direzione affidata a un giornalista iscritto all’albo.

Secondo l’Ordine, la diffusione sistematica di notizie tramite la pagina Facebook integra il reato di esercizio abusivo della professione giornalistica, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale e delle norme sulla stampa. Inoltre, potrebbero configurarsi ulteriori ipotesi di violazione, come l’inadempimento all’obbligo di registrazione previsto dalla legge 47/1948, eventuali profili di diffamazione o violazioni della privacy legate ai contenuti pubblicati.

L’Ordine ha chiesto il sequestro preventivo della pagina, la rimozione dei contenuti già diffusi e la cessazione immediata delle attività informative non conformi alla legge, invitando le piattaforme e i provider coinvolti ad adottare tutte le misure necessarie per impedire il ripetersi di tali violazioni.