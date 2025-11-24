L’ultima settimana di novembre tra sole e pioggia: allerta meteo in Molise

TERMOLI. Questa mattina a Termoli l’alba ha dipinto il cielo con sfumature che partono dai toni freddi e delicati per riscaldarsi lentamente, attraversando rosa, arancione e azzurro. Uno spettacolo silenzioso che segna l’inizio di una nuova giornata e, in questo caso, dell’ultima settimana di novembre.

Tuttavia, dalle prime ore di lunedì 24 novembre 2025 e per le successive 24-36 ore, la Regione Molise ha diramato un’allerta meteo. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati fino a localmente elevati, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con venti da forti a burrasca sud-occidentali.

In pratica, il sole e il cielo limpido di stamattina potrebbero lasciare presto spazio a piogge intense e vento forte. È quindi consigliato prestare attenzione negli spostamenti e proteggersi adeguatamente, soprattutto nelle zone più esposte.

Nonostante l’allerta, la settimana dovrebbe alternare momenti di sole e cielo limpido, con temperature diurne miti, ma mattine e serate ancora fredde e frizzanti. Sole sì, ma con il freddo e il vento a ricordare che l’inverno è già arrivato.

E un’alba come quella di oggi non è solo un momento di bellezza: racconta il meteo, il ritmo delle giornate e lo spirito della città. Cielo limpido, colori vivi, sole presente e freddo: questo è l’inizio della settimana a Termoli, una combinazione di luce e inverno che ci accompagnerà fino al weekend.

