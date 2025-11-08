“Luminarie Larino – Magie di Luci”: il programma

LARINO. Il centro storico di Larino si prepara a brillare con l’evento “Luminarie Larino – Magie di Luci”, organizzato dall’Associazione “Larino nel Cuore”. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il borgo molisano si trasformerà in un mondo incantato, dove la tradizione natalizia incontra la magia delle luci e l’atmosfera festiva.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 6 dicembre alle ore 17, dando il via a una serie di appuntamenti che si terranno nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio, sempre a partire dalle ore 17. Tra le attrazioni principali ci saranno l’arrivo di Babbo Natale in slitta, il Villaggio di Babbo Natale e quello dei bambini, luminarie artistiche, spettacoli di luci, fuochi pirotecnici, mercatini di hobbistica, artigianato e prodotti tipici, street food con piatti della tradizione, area giochi per bimbi, musica dal vivo, spettacoli, degustazioni e una mostra di presepi.

Particolarmente suggestive saranno le date del 25 dicembre con la Calata di Babbo Natale e del 6 gennaio con la Calata della Befana.

Un’occasione unica per vivere la magia del Natale in uno dei borghi più affascinanti del Molise.