Lutto nella Guardia costiera, si è spento l’ammiraglio ispettore Giuseppe Meli

TERMOLI. Lutto nel mondo della Guardia costiera, è deceduto l’Ammiraglio ispettore Giuseppe Meli, che fino al 2022 aveva trascorso 40 anni nel corpo delle Capitanerie di Porto.
Il comandante generale Sergio Liardo ha espresso il cordoglio per questa scomparsa.
In lutto anche la comunità termolese. I funerali avranno luogo lunedì mattina alle 11, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
LA BIOGRAFIA
Dopo il diploma presso l’Istituto Tecnico Nautico di Termoli, conseguita la laurea col massimo dei voti in Economia Marittima all’Istituto Universitario Navale di Napoli, il nostro concittadino, nel 1982, vince il concorso per Ufficiale a nomina diretta nel Corpo delle Capitanerie, iniziando un prestigioso cammino professionale conclusosi con il comando, retto dal 2017, di una delle più importanti Direzioni Marittime del Paese, quella di Puglia e Basilicata ionica.
Numerosi gli incarichi ricoperti in precedenza tra cui il comando della Direzione Marittima di Ravenna – con la nomina anche a Commissario della locale Autorità Portuale, Comandante in 2° di quella di Pescara, i comandi delle Capitanerie di Porto di Manfredonia e di Crotone, Comandante in 2° di quella di Termoli, il comando del Nucleo Investigativo Speciale presso il Comando Generale nonché, da Capitano di Corvetta, l’incarico di docente di Diritto Marittimo presso l’Accademia Navale di Livorno.
Alla famiglia Meli e al Corpo delle Capitaneria di Porto il cordoglio di Termolionline.