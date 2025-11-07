Martedì 11 novembre la nuova seduta del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante, sentita la Conferenza Capigruppo, ha convocato per martedì 11 novembre, con inizio dei lavori per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio.
Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
- Proposta di legge regionale n. 29, di iniziativa del Consigliere Sabusco, concernente: “Disciplina in materia funebre e cimiteriale”;
- Proposta di legge regionale n. 62, d’iniziativa dei Consiglieri Pallante, Cofelice e Passarelli, concernente: “Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane”;
- Proposta di legge regionale n. 71, d’iniziativa dei Consiglieri Passarelli e D’Egidio, concernente: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”;
- Proposta di legge regionale n. 74, di iniziativa del Consigliere Passarelli, concernente: “Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;
- Istituto regionale degli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”: Consiglio direttivo. Nomina di un componente;
- Società Molise Dati spa: Collegio sindacale. Indicazione di tre componenti effettivi e di due supplenti;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii.: Designazione per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e della/del consigliera/e di parità regionale supplente della Regione Molise.