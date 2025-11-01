Mensa ospedaliera, medico del San Timoteo si rivolge al Tribunale: «Penalizzato rispetto a chi è al Cardarelli»

TERMOLI. Un dirigente medico dell’ospedale di Termoli ha intrapreso un’azione legale contro l’Asrem, chiedendo il riconoscimento del diritto al servizio mensa o, in alternativa, all’erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro superiore alle sei ore.

Assistito dall’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, il medico denuncia una disparità di trattamento rispetto ai colleghi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, anch’esso gestito da Asrem, dove il servizio mensa è attivo per tutti i dipendenti.

A Termoli, invece, il servizio è stato attivato solo di recente e non copre tutti i turnisti. Il ricorso contesta la legittimità del Regolamento Aziendale approvato con Delibera n. 1432 del 17 ottobre 2024, che limita l’accesso ai buoni pasto ai soli dipendenti che effettuano un rientro pomeridiano, escludendo di fatto i lavoratori turnisti. Secondo il ricorrente, tale regolamento contrasta con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) della dirigenza medica, che riconosce il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro.

A sostegno della sua posizione, viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 25622/2023, che ha dichiarato illegittimo un regolamento simile adottato da un’altra azienda sanitaria, stabilendo che il diritto al pasto sorge per il solo fatto di superare le sei ore di lavoro giornaliero, indipendentemente dalla collocazione della pausa.

L’Asrem dal canto suo, si è costituita in giudizio sostenendo la piena legittimità del proprio operato e affermando che il Ccnl le conferisce autonomia gestionale nell’organizzazione dei servizi. L’esclusione dei turnisti senza rientro pomeridiano sarebbe, secondo l’azienda, una scelta organizzativa legittima.

La prima udienza si è tenuta il 28 ottobre 2025 e il giudice ha rinviato la causa al 25 novembre 2025 per verificare l’esito di un tentativo di conciliazione, lasciando aperta la possibilità di una risoluzione bonaria della controversia. L’esito della vicenda potrebbe costituire un precedente significativo per la tutela dei diritti dei lavoratori turnisti nel settore sanitario.

EB