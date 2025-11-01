Messa in sicurezza degli svincoli sulla statale Trignina

SAN SALVO–MONTENERO DI BISACCIA. Sicurezza stradale: approvata la rotatoria sulla Statale 650 Fondovalle Trigno

“La messa in sicurezza della Statale 650 resta una priorità, anche per le vie di decelerazione per l’uscita in corrispondenza di tutti gli svincoli. Ringrazio il Presidente della Provincia di Chieti per aver accolto la nostra richiesta per la messa in sicurezza dell’uscita San Salvo–Montenero di Bisaccia del fondovalle Trignina con la realizzazione di una rotatoria”.

A dichiararlo è il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tiziana Magnacca, dopo aver appreso che, a seguito dei sopralluoghi congiunti tra Comune, Provincia e Anas nei mesi scorsi, il Consiglio provinciale di Chieti, nella seduta di ieri, ha aggiornato il Programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027, inserendo la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali 199 e 201, in corrispondenza dello svincolo per Montenero di Bisaccia, nei pressi del kartodromo.

“Dopo ripetute richieste, finalmente la Provincia di Chieti ha deciso di accogliere le sollecitazioni del territorio, ponendo rimedio alla viabilità in un tratto stradale che presentava evidenti criticità, a fronte di diversi incidenti avvenuti all’uscita in direzione San Salvo. Ciò che conta è averlo fatto. Non importa grazie a chi. Sempre al primo posto la messa in sicurezza della Trignina”, ha concluso Magnacca.

Anche il vicesindaco Eugenio Spadano ha espresso grande soddisfazione per la notizia: “L’approvazione da parte del Consiglio provinciale dell’aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici, con l’inserimento della rotatoria all’uscita del fondovalle Trigno (Statale 650), è una risposta concreta a una criticità che abbiamo segnalato più volte. Dopo diversi confronti con la Provincia di Chieti e sopralluoghi effettuati con Anas, finalmente arriva una decisione che aspettavamo e che ci rassicura, tenendo conto della pericolosità dello svincolo e degli incidenti verificatisi fino ad ora”.

Spadano ha inoltre ringraziato quanti si sono spesi per il raggiungimento di questo risultato, in particolare il consigliere provinciale delegato alla viabilità Carlo Moro, la dirigente della viabilità provinciale Campitelli e il dirigente provinciale dell’Anas Di Vittorio, per aver interagito in maniera costruttiva e tempestiva.

La rotatoria, che sarà realizzata nei pressi della contrada Bufalara, rappresenta un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico lungo un asse viario fondamentale per il collegamento tra Abruzzo e Molise. L’opera rientra tra quelle prioritarie per la Provincia di Chieti, che ha stanziato 250.000 euro per la sua realizzazione.

EB