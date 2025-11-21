Meteo weekend: tra allerta gialla e l’attesa di una domenica soleggiata

TERMOLI. Oggi, venerdì 21 novembre, Termoli e la costa molisana vivono una giornata di cielo coperto con piogge diffuse e persistenti: le precipitazioni attese si aggirano intorno ai 10–13 mm, con temperature tra 9 e 14°C, umidità elevata e mare mosso.

Sabato 22 novembre la situazione resta instabile: piogge intermittenti, vento sostenuto da ovest/nord-ovest con raffiche fino a 30 km/h, temperature in calo tra 8 e 12°C e mare molto mosso.

È stata diramata un’allerta gialla per vento da parte della Aeronautica Militare, segnalando la necessità di prudenza.

Domenica 23 novembre segnerà invece una svolta positiva: il cielo sarà prevalentemente soleggiato con qualche nuvola residua, le temperature fresche tra 6 e 11°C, venti moderati da nord-ovest e mare in attenuazione verso mosso/poco mosso.

Il peggioramento di venerdì e sabato è legato a correnti fredde di origine artica che portano piogge e vento forte, mentre domenica si apre una fase più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e aria limpida.

EB

