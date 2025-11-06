Minoranza Pd Termoli: «La dignità della città passa dalla sicurezza»

TERMOLI. La sicurezza a Termoli sta diventando una questione urgente. Furti d’auto, smontaggi di pezzi e reati simili stanno aumentando, e i cittadini denunciano un silenzio preoccupante da parte delle istituzioni. Di seguito, il Gruppo di Minoranza Circolo PD di Termoli esprime la propria posizione sull’emergenza sicurezza.

«Da qualche tempo, Termoli vive un silenzio che pesa più di qualunque rumore. È il silenzio delle istituzioni, quello che accompagna i cittadini ogni notte, quando nei quartieri di Sant’Alfonso, nel centro, nelle aree periferiche e persino nei luoghi di aggregazione, il palazzetto dello sport di via Ischia, la palestra di via Perrotta, si consumano furti d’auto, smontaggi di pezzi, sottrazioni rapide e puntuali come in un copione già scritto.

Cresce l’esasperazione, scivolano via soldi e fiducia, e intanto la città osserva sé stessa attraverso poche righe di cronaca locale. Un articolo, una notizia, poi più nulla. Eppure dietro quelle righe ci sono volti, famiglie, lavoratori, persone che ogni giorno contribuiscono con onestà alla vita di questa comunità.

È inaccettabile che Termoli, città industriosa e civile, venga lasciata in balìa di bande che agiscono con la sicurezza di chi sa di poterlo fare. Tutti sanno, e lo si mormora senza più stupore, che gran parte delle vetture o dei pezzi rubati finiscono nella vicina provincia di Foggia, come se un confine amministrativo potesse giustificare l’impotenza operativa.

Ma quando la sicurezza di una città viene meno, non è solo la cronaca nera a occuparsene: è la coscienza pubblica a doversi interrogare. Non si tratta di isolati episodi delinquenziali. Qui è in gioco la percezione stessa di una comunità che si sente sola, disarmata, invisibile. E quando una comunità si abitua al disinteresse, smette lentamente di credere nella funzione dello Stato, nella capacità delle istituzioni di proteggerla, e infine nella propria dignità collettiva.

Per questo, l’appello al Sindaco non è un gesto polemico, ma un atto dovuto: chiediamo che si rivolga con urgenza alla Prefettura di Campobasso e chieda la convocazione a Termoli di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Non per mera forma, ma per restituire alla città la sensazione — e il diritto — di essere ascoltata.

I cittadini di Termoli e di tutto il Basso Molise hanno diritto di sentirsi protetti, non abbandonati. Hanno diritto di vedere nella politica e nelle istituzioni non un’eco lontana, ma una presenza reale.

Perché la sicurezza non è soltanto assenza di pericolo: è fiducia nel domani, è riconoscersi parte di una comunità che non si arrende al degrado. Chi amministra questa città ha il dovere morale di occuparsene. È tempo di ricordare che una filiera istituzionale non è un alibi, ma una responsabilità condivisa.

E la dignità di Termoli — oggi, più che mai — passa da qui».

AZ