Molisani nel Mondo, lavori avviati a Palazzo Vitale

CAMPOBASSO. Si è svolta nella Sala Giunta di Palazzo Vitale la riunione di avvio dei lavori del Consiglio dei Molisani nel Mondo, organismo che riunisce i rappresentanti delle associazioni dei molisani residenti all’estero e sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Regione Molise e le sue comunità nel mondo.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha ufficialmente inaugurato i lavori della nuova struttura, sottolineando la volontà di instaurare una nuova interlocuzione con le associazioni dei Molisani nel Mondo, fondata sulla reciprocità e sulla condivisione.

“Vogliamo instaurare un dialogo costante – ha dichiarato Roberti – in cui ognuno possa contribuire con idee, informazioni e suggerimenti utili per la crescita del Molise. L’obiettivo è creare una rete viva, capace di generare opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale”. Il presidente ha inoltre evidenziato l’importanza di valorizzare le ricchezze ambientali del Molise, risorsa fondamentale su cui costruire progettualità condivise. “Il nostro territorio – ha proseguito – custodisce un patrimonio naturale e paesaggistico straordinario. Vogliamo farne un volano di crescita sostenibile, anche attraverso la collaborazione con i molisani nel mondo, che possono diventare ambasciatori di un turismo legato all’ambiente e alle nostre tradizioni”.

Tra gli esempi di questa visione, Roberti ha citato le iniziative di sviluppo del turismo ambientale, i progetti legati alla valorizzazione dei tratturi – antichi percorsi della transumanza che rappresentano un ponte ideale tra passato e futuro, tra identità e innovazione – e la promozione dell’enogastronomia che caratterizza il territorio molisano. Il Presidente ha anche lanciato l’idea di una piattaforma comunicativa innovativa, capace di sfruttare le tecnologie digitali per mantenere un contatto costante con i cittadini molisani nel mondo e condividere le iniziative del Consiglio.

L’avvio dei lavori del Consiglio dei Molisani nel Mondo segna dunque un passo importante verso una nuova stagione di partecipazione e collaborazione con le comunità molisane all’estero, nel segno dell’orgoglio, dell’appartenenza e dello sviluppo condiviso.