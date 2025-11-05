Molise in vetrina a Venezia per la Borsa internazionale del turismo esperenziale

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli operatori turistici locali interessati a partecipare alla BITESP 2025 – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, in programma a Venezia il 25 e 26 novembre 2025.

L’evento rappresenta una vetrina di rilievo a livello internazionale per il turismo esperienziale di alta gamma, offrendo agli operatori molisani la possibilità di creare nuove collaborazioni e di presentare le eccellenze del territorio. La manifestazione valorizza segmenti come turismo culturale, enogastronomico, slow e outdoor, favorendo l’incontro diretto tra domanda e offerta.

“Un’occasione unica dalla quale trarre idee e spunti – questo quanto dichiarato dal consigliere regionale, Fabio Cofelice Delegato al Turismo e alla Cultura – per poter proseguire anche dal Molise il percorso già tracciato con la ‘nostra’ Borsa del Turismo Esperienziale che si è tenuta il 19 e 20 giugno 2025 nella sede dell’Assessorato Regionale al Palazzo dell’Ex Gil a Campobasso. Quando parliamo di turismo esperienziale andiamo a considerare un segmento che si sposa appieno con le caratteristiche del nostro territorio; per un tipo di vacanza che predilige la qualità delle esperienze, vissute attraverso la valorizzazione della cultura dei luoghi con le loro tradizioni, la loro storia e le loro ricchezze enogastronomiche. Lo sforzo della Regione sarà, perciò, sempre quello di essere al fianco di quanti, attraverso il loro lavoro e la loro azione, promuovono il Molise facendolo conoscere nel resto d’Italia e all’estero”.

Gli operatori interessati a partecipare alla BITESP 2025 possono inviare la propria manifestazione di interesse seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale della Regione Molise.

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21777