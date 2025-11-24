Montenero di Bisaccia ricorda gli internati militari italiani

MONTENERO DI BISACCIA. Si è svolto ieri, nella sala consiliare di Montenero di Bisaccia, un convegno dedicato agli internati militari italiani, organizzato dall’Università delle Tre Età (Unitre) del paese. L’iniziativa ha preso spunto dalla recente istituzione di una giornata nazionale – il 20 settembre – dedicata ai soldati italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di combattere accanto ai tedeschi e furono internati nei campi di prigionia.

Una forma di resistenza silenziosa che solo negli ultimi anni ha ricevuto un riconoscimento ufficiale, inizialmente con il conferimento di medaglie agli eredi e ora con una giornata commemorativa.

Alla giornata erano presenti numerosi parenti dei concittadini monteneresi internati, che hanno potuto condividere e ricordare il disagio, la fame e le difficoltà vissute dai loro familiari in quei terribili anni.

Il convegno ha visto gli interventi di Margherita Rosati, presidente di Unitre Montenero; Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia; Altierio D’Ascenzo, ricercatore; e Maria Teresa Bracone, insegnante.

Le fotografie dell’evento sono state realizzate da Giovanni Bolognese.

AZ