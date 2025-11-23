“Nei secoli fedele”: il patto tra cittadini e Carabinieri

TERMOLI. La sicurezza non è un concetto astratto: è il patto quotidiano tra una comunità e chi la protegge.

L’operazione dei Carabinieri contro la banda dei bancomat lo dimostra con chiarezza: mentre la criminalità si muove veloce e aggressiva, l’Arma resta un presidio concreto, vicino, affidabile. A Termoli questo legame è visibile nella cerimonia al monumento “Nei Secoli Fedele”, dove la gratitudine dei cittadini incontra il coraggio di chi rischia per tutti.

È un rapporto fondato sui fatti, non sulla retorica, e oggi più che mai decisivo: senza sicurezza non c’è sviluppo, non c’è fiducia, non c’è comunità.

Emanuele Bracone