«Nessun allarme scabbia all’ospedale Cardarelli di Campobasso»

CAMPOBASSO. L’Asrem smentisce categoricamente le voci di un presunto “allarme scabbia” all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. «Non si è verificato nessun focolaio o caso generalizzato della patologia tra i pazienti o il personale sanitario. Le uniche occorrenze registrate sono relative a due casi isolati tra il personale dipendente, manifestatisi a distanza di diversi giorni l’uno dall’altro.

Episodi che sono stati gestiti con la massima professionalità. Appena identificati, la direzione sanitaria di presidio ha agito con prontezza, applicando immediatamente tutti i protocolli previsti per il controllo delle infezioni. Sono state tempestivamente adottate le misure igieniche e di sanificazione delle aree frequentate dal personale coinvolto, in piena ottemperanza alle direttive di riferimento. Nella circostanza, la gestione e le procedure adottate sono state prontamente comunicate al Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem.

Si sottolinea che la scabbia non è un fenomeno raro e data la natura estremamente contagiosa della stessa, l’attenzione da parte dell’Azienda Sanitaria è massima, nell’ottica della garanzia della sicurezza di pazienti e operatori».