New look per il Faro di Termoli nel borgo antico

TERMOLI. Il faro di Termoli si è rifatto il look!

Nonostante fosse stato ripristinato solo pochi anni fa, la sua posizione esposta al mare aperto e ai quattro venti lo rende costantemente soggetto all’azione delle intemperie. Per questo motivo la struttura tende a deteriorarsi più rapidamente rispetto ad altre e necessita di interventi di manutenzione periodici. Approfittando delle belle giornate di questi giorni, è stata incaricata un’impresa specializzata per ridare colore e vivacità alle quattro colonne portanti e all’intero cabinato che ospita il faro.

Oggi, come mostrano le foto allegate, il faro appare come nuovo di zecca. Un ringraziamento va al reggente che ci ha segnalato la notizia: il faro resta infatti uno dei simboli più amati della nostra termolesità e va mantenuto in ordine, ben visibile ed efficiente.

Non dimentichiamolo: oltre a essere un punto di riferimento identitario, il faro è anche un fondamentale segnalatore di sicurezza per chi naviga in mare aperto, e deve quindi trovarsi sempre nelle migliori condizioni di funzionalità.

Michele Trombetta