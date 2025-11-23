“Nomadi digitali”: al via l’avvio per i comuni sotto i 15mila residenti

CAMPOBASSO. Domani, lunedì 24 novembre alle ore 11, l’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura di Campobasso (via Milano 15) ospiterà la conferenza stampa del Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, per fare il punto sul progetto “Nomadi Digitali”.

Un’iniziativa che la Regione Molise ha voluto per trasformare il lavoro in motore di rinascita: attrarre professionisti e lavoratori da fuori significa rivitalizzare i borghi, restituire loro vita e futuro, farli crescere anche sotto il profilo turistico. L’avviso, destinato ai comuni con meno di 15.000 abitanti, ha aperto la strada a una graduatoria che finanzierà interventi di ristrutturazione leggera, adeguamenti e arredi per immobili pubblici da convertire in spazi di coworking: luoghi condivisi, postazioni autonome, possibilità di interazione tra competenze diverse.

“Il nostro principale obiettivo – ha dichiarato Cofelice – è attrarre professionisti e lavoratori che contribuiranno a ridare vitalità ai nostri borghi”.

Una sfida che non riguarda solo l’economia, ma l’identità stessa del Molise: trasformare la fragilità dello spopolamento in occasione di crescita, fare dei borghi laboratori di futuro, e restituire alla comunità il senso di appartenenza che nasce dall’incontro tra chi resta e chi arriva.

EB