Nuova area di sosta per autobus in piazza del Papa

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha ufficializzato, con l’ordinanza n. 364 del 6 novembre 2025, l’istituzione di una nuova area di sosta riservata agli autobus extraurbani presso Piazza Papa Giovanni Paolo II, lato “Masseria Petti”.

Questa decisione nasce dall’esigenza di garantire uno spazio sicuro e dedicato alla sosta prolungata dei mezzi, che finora potevano solo effettuare fermate brevi per salita e discesa passeggeri presso il Terminal bus di via Martiri della Resistenza. L’area individuata è stata ritenuta idonea per caratteristiche logistiche e per la sua vicinanza al terminal esistente, rendendo così possibile una migliore organizzazione del traffico e una riduzione delle interferenze con la viabilità ordinaria.

La nuova regolamentazione prevede che la sosta sia consentita esclusivamente agli autobus extraurbani autorizzati, escludendo la possibilità di fermata per carico e scarico passeggeri, che continuerà ad avvenire presso il terminal di via Martiri della Resistenza.

Inoltre, la sosta sarà sospesa in occasione di fiere, mercati o manifestazioni che si svolgano nella piazza o nelle aree adiacenti, e sarà vietata la sosta di qualsiasi altro veicolo negli stalli riservati.

La segnaletica verticale e orizzontale sarà predisposta dall’ufficio tecnico comunale, e l’ordinanza entrerà in vigore solo dopo la sua installazione. Gli utenti della strada sono tenuti al rispetto delle nuove disposizioni, mentre gli organi di Polizia Stradale saranno incaricati di garantirne l’applicazione.

Con questa ordinanza, il Comune di Termoli compie un passo importante verso una gestione più ordinata e funzionale del trasporto pubblico extraurbano.