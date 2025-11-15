Nuova vita per la biblioteca di Palata: 15mila euro per l’acquisto di nuovi libri

PALATA. La biblioteca del Comune di Palata ha ottenuto un finanziamento di 15.000 euro per l’acquisto di nuovi libri, grazie alla partecipazione al bando del Ministero della Cultura finalizzato all’ampliamento del catalogo bibliotecario (Decreto ministeriale n. 272, 5 agosto 2025).

Un risultato significativo che permetterà di arricchire il patrimonio culturale della biblioteca, al servizio dei cittadini e della comunità locale.

“Un risultato importante per arricchire con opere di rilievo culturale la nostra biblioteca comunale al servizio dei cittadini. L’importo è molto superiore rispetto agli anni precedenti, in quanto vi è stata una carenza di partecipazione da parte di altri enti. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e per l’opportunità di poter investire nel patrimonio culturale a disposizione della nostra comunità”. Così il comune di Palata sulla pagina Facebook.

Il finanziamento rappresenta un’occasione per incrementare l’offerta di lettura, con opere di valore letterario, scientifico e artistico, e rafforza l’impegno del Comune nel promuovere la cultura e la formazione dei cittadini attraverso la lettura e l’accesso alla conoscenza.