Nuovo “giro di esumazioni” al cimitero

TERMOLI. Con la determinazione dirigenziale n. 37 del 18 novembre 2025, il Comune di Termoli ha autorizzato una nuova serie di esumazioni ed estumulazioni ordinarie nel civico cimitero, per decorso dei termini di sepoltura stabiliti dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il provvedimento, firmato dall’ing. Antonio Plescia, dirigente del Settore IV – Protezione Civile e Servizi Cimiteriali, riguarda i campi A1, A3, B4 e D2, dove sono collocate tombe ormai giunte alla scadenza dei periodi di concessione. Tra i nominativi figurano Giovannina Regiacorte (1907–1990), Vittoria Santini (1901–1990), Domenica Gualtieri (1935–1990), oltre a sepolture più recenti come quelle di Margherita Di Renzo (1930–2015), Aura Bosco (1922–2015), Giuseppe Simone (1939–2015) e Cosimo Politi (1927–2015).

Le operazioni saranno eseguite dalla ditta Sant’Elena Service Group S.r.l., incaricata della gestione e manutenzione del cimitero. I resti, una volta esumati, verranno ridotti in cassettina e depositati presso l’ossario comunale, restando comunque a disposizione dei familiari per eventuale diversa collocazione. In caso di tumulazione in celletta-ossario, è previsto un costo di 380,82 euro, comprensivo di concessione e operazioni di tumulazione. Qualora il processo di mineralizzazione non fosse completato, i resti saranno reinumati in campo.

EB