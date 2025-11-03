“Occupare una terra per cancellarne il popolo”, a Termoli il report di Mediterranea Saving Humans

TERMOLI. Mediterranea Saving Humans presenterà domenica 9 novembre alle ore 17:30, presso i locali della Chiesa del Sacro Cuore a Termoli, il report “Occupare una terra per cancellarne il popolo”, una raccolta di testimonianze dirette da parte di un’attivista dell’Equipaggio di Terra di Mediterranea SH Pescara che ha partecipato a una missione nei territori occupati della Cisgiordania. L’evento sarà seguito da un aperitivo benefit per sostenere le future missioni dell’organizzazione.

Dal giugno 2024, Mediterranea è presente a Masafer Yatta con la missione “Mediterranea with Palestine”, in collaborazione con Operazione Colomba, per rafforzare la presenza degli osservatori internazionali e documentare le violazioni dei diritti umani. Gli attivisti svolgono un’opera di interposizione non violenta tra la popolazione palestinese, i coloni israeliani e l’esercito, fornendo testimonianze fondamentali per mostrare al mondo ciò che accade nei territori occupati.

Dopo il 7 ottobre 2023, la violenza contro i villaggi palestinesi ha subito un’escalation: assalti armati, demolizioni, distruzione di campi agricoli sono diventati quotidiani, in un contesto di impunità garantita dal governo israeliano, che ha autorizzato 6000 nuovi insediamenti illegali e armato i coloni, permettendo loro di agire come forze di polizia. Mediterranea denuncia un disegno sistematico volto a svuotare intere regioni della presenza palestinese, in un clima che richiama dinamiche di terrore e repressione. “Non c’è pace senza giustizia” è il principio che guida le mobilitazioni dell’associazione, impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere la resistenza civile palestinese.

EB