Operazioni cantieristiche al porto: l’ordinanza

TERMOLI. Il porto di Termoli sarà teatro di importanti operazioni cantieristiche nei giorni 3 e 13 novembre 2025, con il varo e l’alaggio di due motopescherecci della società Pesca d’Italia srl: il “Nuovo Trenta Carrini” e il “Nuovo Saturno”.

A regolamentare la viabilità e le modalità operative è intervenuta l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con l’Ordinanza n. 71/2025, firmata dal presidente, Francesco Mastro.

Le operazioni, che si svolgeranno presso lo scalo situato all’intersezione dei moli Nord Est e Sud Est del porto, saranno effettuate con gru Elidra 260 e Boat Lift, in fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 15:00. Durante tali attività sarà vietato il transito, la sosta e la fermata di veicoli nell’area interessata, con rimozione forzata dei mezzi eventualmente presenti.

La circolazione lungo le corsie prospicienti lo scalo sarà regolata dal personale del cantiere, con velocità massima di 20 km/h, ridotta a passo d’uomo in presenza di pedoni. È inoltre vietato l’avvicinamento di persone e mezzi non autorizzati durante le fasi di sollevamento.

Il cantiere navale Italian Vessels srl dovrà rispettare una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza, tra cui l’utilizzo di fasce collaudate, l’adozione di dispositivi di protezione individuale, l’impiego di segnalazioni acustiche e visive, e la presenza di personale di sorveglianza durante il trasferimento dei mezzi.

Particolare attenzione dovrà essere posta per evitare interferenze con la viabilità portuale durante gli orari di arrivo e partenza della nave passeggeri diretta alle Isole Tremiti. Sono esentati dai divieti i mezzi dell’Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e di soccorso. I trasgressori saranno puniti secondo le normative vigenti. L’ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio e sul sito ufficiale dell’Autorità Portuale, garantendo la massima trasparenza e informazione alla cittadinanza.