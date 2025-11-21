Parità e diritti, Vigilante (Pd): «Su questi temi non esistono colori politici»

TERMOLI. Il Consiglio comunale di Termoli, nella seduta di ieri 20 novembre 2025, ha approvato all’unanimità la mozione a prima firma della capogruppo Pd e portavoce regionale Donne Dem, Manuela Vigilante, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, per:

l’adesione del Comune al Patto dei Comuni per la Parità e contro la Violenza di Genere , promosso da ANCI ;

, promosso da ; l’istituzione di una Consulta per le Pari Opportunità.

La mozione rappresenta un passo significativo verso una città più inclusiva e impegnata nella promozione dei diritti e delle pari opportunità. Tra gli impegni approvati, particolare importanza assume il punto tre, che prevede l’integrazione del principio di parità di genere in tutte le politiche comunali. Ciò significa che ogni azione amministrativa – in ambito lavorativo, sociale e culturale – dovrà essere orientata a garantire pari diritti, accesso equo ai servizi e la rimozione degli ostacoli che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle donne e delle persone appartenenti a categorie vulnerabili.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato la capogruppo Pd Manuela Vigilante – per aver avuto l’appoggio di tutti i consiglieri nell’approvazione della mozione, perché su un tema così importante come la parità di genere e la tutela dei diritti non deve esserci colore politico. Confido che al più presto l’amministrazione si attivi per l’istituzione della Consulta, così come previsto dalla mozione. La Consulta per le Pari Opportunità può rappresentare un importante strumento di dialogo e confronto tra amministrazione, associazioni locali, cittadine e cittadini, contribuendo a costruire una società più equa e rispettosa delle differenze.”