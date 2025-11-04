Passaporto: dal primo dicembre cambia la modalità di pagamento

TERMOLI. A partire dal 1° dicembre 2025, il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato aggiornato a € 42,70, non potrà più essere effettuato tramite bollettino postale.

I cittadini dovranno invece utilizzare i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali o sulle piattaforme online, oppure rivolgersi ai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA. Il pagamento potrà essere effettuato presso un Ufficio Postale, presso gli sportelli delle banche aderenti al servizio PagoPA, oppure presso i PSP operanti in tabaccherie e ricevitorie. Sarà inoltre possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online di Poste, banche e PSP.

Al momento del pagamento, sarà necessario fornire all’operatore, o inserire online, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si richiede il passaporto, anche se minore. I pagamenti effettuati tramite bollettino postale prima del 1° dicembre 2025 continueranno ad essere accettati. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

EB