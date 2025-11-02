Pediatri di libera scelta: ci sono ancora zone carenti

TERMOLI. La Regione Molise ha pubblicato l’avviso ufficiale per l’assegnazione delle zone carenti di Pediatria di Libera Scelta per l’anno 2025, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del 25 luglio 2024.

Con la Determinazione n. 127 del 31 ottobre 2025, firmata dal Direttore Generale per la Salute Lolita Gallo, sono stati individuati cinque ambiti territoriali carenti nei distretti sanitari di Campobasso, Termoli e Isernia. Le zone interessate sono: Comune di Bojano, Comune di Riccia e Comune di Trivento nel Distretto di Campobasso; Comune di Termoli nel Distretto di Termoli; Comune di Agnone nel Distretto di Isernia.

Possono presentare domanda i medici pediatri secondo un ordine di priorità che include: titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione Molise da almeno due anni; titolari da almeno quattro anni in altra Regione; pediatri inclusi nella graduatoria regionale vigente; pediatri che hanno conseguito la specializzazione dopo la scadenza della domanda per la graduatoria; e pediatri specializzati non inclusi nella graduatoria.

Ogni categoria è graduata secondo criteri specifici: anzianità di iscrizione, voto di specializzazione, età anagrafica e residenza, con priorità per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda Sanitaria e nella Regione Molise.

Le domande devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), esclusivamente tramite PEC all’indirizzo asrem@pec.it, indicando nell’oggetto “Zone carenti PLS. Domanda di partecipazione”.

EB