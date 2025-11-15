Petacciato verso il primo forno crematorio del Molise

PETACCIATO. I molisani costretti a lunghi viaggi per una cremazione potrebbero presto avere un’alternativa: Petacciato si prepara ad ospitare il primo forno crematorio della regione, una struttura destinata a servire anche i comuni limitrofi e parte dell’Abruzzo.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Di Pardo, ha approvato all’unanimità la delibera il 3 novembre, aprendo la strada a un progetto realizzato interamente con investimenti privati. La società Percorso Terreno s.r.l., con sede a Montecorvino Pugliano (Salerno) e attiva dal 2003 nella gestione di impianti analoghi, si occuperà sia della costruzione sia della gestione futura del crematorio, con un investimento stimato di circa 2,5 milioni di euro, senza oneri per le casse comunali.

Attualmente, chi sceglie la cremazione deve rivolgersi a strutture lontane come Foggia, Avellino, Castel Volturno o San Benedetto del Tronto. Con l’impianto di Petacciato, cittadini e comuni limitrofi potranno contare su un servizio più vicino, riducendo tempi, costi e disagi.

Secondo la giunta, il progetto risponde a una domanda crescente e aiuta a contenere i costi futuri legati alla costruzione di nuovi loculi. Allo stesso tempo, l’impianto potrà attrarre utenti da un’area molto vasta, compresa gran parte dell’Abruzzo.

Nonostante l’ok della giunta, restano da completare autorizzazioni ambientali, conferenze di servizi e pareri dei Vigili del Fuoco. Non è escluso che il tema possa generare discussioni tra i residenti, come avvenuto in altri comuni italiani.

Il sindaco Antonio Di Pardo sottolinea l’importanza del progetto per la comunità: “Per me sono fondamentali due aspetti: la scuola, dove nascono le nuove generazioni, e il cimitero, custode della memoria della nostra storia. Questo progetto vuole dare ai cittadini un servizio atteso da tempo e al contempo rispettare la dignità di chi ci lascia”.

