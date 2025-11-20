Phishing ai danni dell’Università del Molise: scatta la denuncia

CAMPOBASSO. Un attacco informatico ha colpito oggi l’Università degli Studi del Molise. A partire dalle 12:50 circa, alcuni account istituzionali di posta elettronica assegnati a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti sono stati violati da soggetti terzi. Una volta compromessi, gli indirizzi sono stati utilizzati per diffondere messaggi fraudolenti con false richieste di pagamento di presunte tasse universitarie su conti correnti estranei all’Ateneo.

La reazione dell’Università è stata immediata: i sistemi di sicurezza informatica, già aggiornati e predisposti alla tutela delle infrastrutture digitali, hanno attivato le procedure di mitigazione necessarie, mettendo in sicurezza gli account coinvolti. Contestualmente, l’Ateneo ha segnalato l’accaduto alla Polizia di Stato – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Campobasso e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, presentando formale denuncia contro ignoti.

Il messaggio rivolto alla comunità accademica è chiaro: massima attenzione a ogni comunicazione sospetta, verificando sempre l’autenticità di richieste di pagamento o link non riconducibili ai canali ufficiali dell’Università. L’episodio conferma quanto la sicurezza digitale sia oggi un fronte cruciale, e quanto la vigilanza collettiva resti indispensabile per proteggere studenti, personale e istituzioni.

EB