«Piantiamo alberi nel giardino tra via Germania e via Maratona»

TERMOLI. Nella mattinata di oggi, giovedì 20 novembre, il comitato Più Alberi ha protocollato al Comune di Termoli una richiesta chiara e urgente: piantare nuovi alberi nel giardino pubblico tra via Maratona e via Germania, un’area quotidianamente vissuta da bambini e famiglie.

Alla domanda è stata allegata una raccolta firme che porta con sé il peso di 200 cittadini termolesi, un segnale forte di partecipazione e di desiderio di cambiamento.

L’appello non riguarda solo quell’area, ma tutti i quartieri della città: più verde, più cura, più costanza nell’impegno. La raccolta firme, iniziata lo scorso giugno e conclusa nei giorni scorsi, è solo l’ultimo tassello di un percorso che affonda le radici nel tempo. Già un anno fa il comitato consegnava al sindaco Nico Balice proposte di piantumazione in sei aree verdi della città, rimaste però chiuse in un cassetto.

Oggi la richiesta torna con forza: il sogno di una Termoli più green non può restare sospeso, deve diventare appuntamento fisso, rito collettivo, momento di gioia condivisa.

Piantare alberi non è solo un gesto ambientale, è un atto sociale e culturale: coinvolgere famiglie, scuole, associazioni e aziende significa costruire una relazione di amore e rispetto verso il bene comune, stimolare socializzazione e benessere psicofisico, dare forma concreta a una città che vuole respirare meglio e vivere meglio. La voce dei cittadini è stata consegnata, ora tocca al Comune trasformarla in azione.

EB